В Одесі на автостоянці виявили тіло чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. В Одесі на автостоянці, розташованій на вулиці Семена Палія, 113 б, виявили тіло чоловіка, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУ НП в Одеській області.
“Суворовським відділом поліції в м. Одесі встановлюється особа чоловіка, на ім’я Олександр, тіло якого було виявлене 28 квітня поточного року на автостоянці, розташованій на вулиці Семена Палія, 113 б”, — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці назвали прикмети: на вигляд 30-40 років, худорлявої статури, зріст приблизно 175 см, волосся русяве, очі світлого кольору.
Особливі прикмети: з правого боку вздовж грудної клітини є хірургічний шрам, довжиною близько 15 см.
Був одягнений: штани сірого кольору, футболка жовтого кольору з написом “сексом дружбу не испортишь”, світшот з капюшоном та написом “SFIDA ATHLETIC” — чорного кольору.
Нагадаємо, у Лисичанську вбиту жінку виявили під купою сміття у власній квартирі.