Под Черновцами у водителя за рулем случился микроинсульт
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В Черновицкой области спасли мужчину, которому стало плохо за рулем. Водителю поставили предварительный диагноз – микроинсульт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Черновицкой области.
Так, экипаж патрульной полиции, находясь на патрулировании, около часа ночи вблизи села Лужаны заметил автомобиль Peugeot Expert.
"Автомобиль двигался очень медленно, со скоростью около 5-10 км/ч, чем подвергал опасности себя и других участников дорожного движения", - говорится в сообщении.
Тогда полицейские включили красные проблесковые маячки и подали звуковой сигнал, однако водитель не реагировал и продолжал движение.
"Приблизившись и осмотрев автомобиль, который все еще двигался, инспекторы увидели мужчину, который находился на водительском сиденьи в необычном положении, а именно его ноги находились на панели приборов. На стук в окно гражданин также не реагировал", - прокомментировали в патрульной полиции.
Правоохранители вызвали на помощь еще один экипаж. Совместными усилиями инспекторы остановили автомобиль.
"Мужчина находился в беспомощном состоянии, разговаривать не мог. На место сразу вызвали бригаду скорой медицинской помощи. До приезда кареты скорой патрульные оказали первую домедицинскую помощь, и установили данные родных, которых сразу сообщили о данной ситуации. Родственники мужа сразу прибыли на место происшествия. Предварительный диагноз установил врач – микроинсульт, мужчины сразу госпитализировали в сопровождении полиции", - сообщили патрульные.
Напомним, в Одессе на автостоянке нашли тело мужчины.