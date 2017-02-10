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Під час зустрічі у "нормандському" форматі міністри обговорюватимуть Авдіївку і звільнення заручників – П.Клімкін

Київ • УНН

 • 10891 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Під час зустрічі у “нормандському” форматі, яка може відбутися наступного тижня, обговорюватимуть “російську авантюру в Авдіївці” та питання звільнення заручників. Про це сьогодні сказав в ефірі телеканалу “1+1” міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає УНН.

Під час зустрічі у "нормандському" форматі міністри обговорюватимуть Авдіївку і звільнення заручників – П.Клімкін

“Ми будемо обговорювати, яким чином розвивалася російська авантюра в Авдіївці, і як це вплинуло на виконання Мінська. Я вважаю, що це буде однозначно основною темою розмови. І друга основна тема — це звільнення наших заручників. Тому я планую сконцентруватися саме на цих двох темах”, — наголосив він.

П.Клімкін також зазначив, що українська сторона має можливість працювати паралельно зі США, а також потрібно залучати ЄС.

“Оскільки, врешті-решт, над відновленням Донбасу, коли він повернеться до українського правового поля і до України, а не буде як зараз, як російським під протекторатом, буде з нами працювати насамперед ЄС, давайте скажемо чесно. Оскільки фінансові ресурси і основна допомога буде з ЄС”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, наступного тижня може відбутися зустріч міністрів “нормандського” формату. Про це сьогодні сказав в ефірі телеканалу “1+1” міністр закордонних справ Павло Клімкін

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