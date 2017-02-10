Во время встречи в «нормандском» формате министры обсудят Авдеевку и освобождение заложников - П.Климкин

"Мы будем обсуждать, каким образом развивалась русская авантюра в Авдеевке, и как это повлияло на выполнение Минска. Я считаю, что это будет однозначно основной темой разговора. И вторая основная тема - это освобождение наших заложников. Поэтому я планирую сконцентрироваться именно на этих двух темах ", - подчеркнул он.

П.Климкин также отметил, что украинская сторона имеет возможность работать параллельно с США, а также нужно привлекать ЕС.

"Поскольку, в конце концов, над восстановлением Донбасса, когда он вернется в украинское правовое поле и в Украину, а не будет как сейчас, как российским протекторатом, будет с нами работать прежде всего ЕС, давайте скажем честно. Поскольку финансовые ресурсы и основная помощь будет с ЕС ", - сказал он.

Как сообщал УНН, на следующей неделе может произойти встреча министров "нормандского" формата . Об этом сказал в эфире телеканала "1 + 1" министр иностранных дел Павел Климкин