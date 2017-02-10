Наступного тижня може відбутися зустріч міністрів "нормандського" формату – П.Клімкін

“Скоріш за все, наступного тижня відбудеться міністерська зустріч в рамках норманського формату”, — сказав міністр.

П.Клімкін очікує, що разом з ним новий міністр закордонних справ Німеччини і міністр закордонних справ Франції чинитимуть тиск на російського колегу Сергія Лаврова.