Наступного тижня може відбутися зустріч міністрів "нормандського" формату – П.Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Наступного тижня може відбутися зустріч міністрів “нормандського” формату. Про це сьогодні сказав в ефірі телеканалу “1+1” міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає УНН.
“Скоріш за все, наступного тижня відбудеться міністерська зустріч в рамках норманського формату”, — сказав міністр.
П.Клімкін очікує, що разом з ним новий міністр закордонних справ Німеччини і міністр закордонних справ Франції чинитимуть тиск на російського колегу Сергія Лаврова.