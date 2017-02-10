На следующей неделе может состояться встреча министров "нормандского формата" - П.Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. На следующей неделе может состояться встреча министров "нормандского" формата. Об этом сказал в эфире телеканала "1 + 1" министр иностранных дел Павел Климкин, передает УНН.
"Скорее всего, на следующей неделе состоится министерская встреча в рамках нормандского формата", - сказал министр.
П.Климкин ожидает, что вместе с ним новый министр иностранных дел Германии и министр иностранных дел Франции будет оказывать давление на российского коллегу Сергея Лаврова.