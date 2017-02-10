На следующей неделе может состояться встреча министров "нормандского формата" - П.Климкин

"Скорее всего, на следующей неделе состоится министерская встреча в рамках нормандского формата", - сказал министр.

П.Климкин ожидает, что вместе с ним новый министр иностранных дел Германии и министр иностранных дел Франции будет оказывать давление на российского коллегу Сергея Лаврова.