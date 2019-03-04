Під час виплат зарплат виявлено порушень на майже 111 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. За минулий 2018 рік виявлено порушень під час виплат заробітної плати на суму майже 111 млн грн. Про це повідомила голова Державної аудиторської служби України Лідія Гаврилова під час публічного звіту за минулий рік у Києві, передає кореспондент УНН.
“Впродовж 2018 року виявлено порушень під час виплат заробітної плати на загальну суму майже 111 млн грн, у тому числі працівникам державної сфери на 65 млн грн”, - повідомила Гаврилова.
За її словами, причинами таких порушень є безпідставне преміювання, встановлення різних видів заохочень, доплат та надбавок.
Як повідомляв УНН, за 2018 рік заборгованість із зарплати зросла на 11,7%.
Нагадаємо, у Національному банку України прогнозують, що реальні зарплати у 2019 році зростуть на 7%.