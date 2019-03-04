Під час виплат зарплат виявлено порушень на майже 111 млн грн

“Впродовж 2018 року виявлено порушень під час виплат заробітної плати на загальну суму майже 111 млн грн, у тому числі працівникам державної сфери на 65 млн грн”, - повідомила Гаврилова.

За її словами, причинами таких порушень є безпідставне преміювання, встановлення різних видів заохочень, доплат та надбавок.

Як повідомляв УНН, за 2018 рік заборгованість із зарплати зросла на 11,7%.

Нагадаємо, у Національному банку України прогнозують, що реальні зарплати у 2019 році зростуть на 7%.