Во время выплат зарплат выявлено нарушений на почти 111 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. За прошедший 2018 года обнаружено нарушений при выплатах заработной платы на сумму почти 111 млн грн. Об этом сообщила председатель Государственной аудиторской службы Украины Лидия Гаврилова во время публичного отчета за прошлый год в Киеве, передает корреспондент УНН.
"На протяжении 2018 года выявлено нарушений при выплате заработной платы на общую сумму почти 111 млн грн, в том числе работникам государственной сферы на 65 млн грн", - сообщила Гаврилова.
По ее словам, причинами таких нарушений является безосновательное премирование, установление различных видов поощрений, доплат и надбавок.
Как сообщал УНН, за 2018 год задолженность по зарплате выросла на 11,7%.
Напомним, в Национальном банке Украины прогнозируют, что реальные зарплаты в 2019 году вырастут на 7%.