Під час уроку в одній зі шкіл Харкова підліток підпалив антисептик

“Вчора, 2 грудня до Новобаварського відділу поліції надійшло повідомлення від директора однієї зі районних шкіл про те, що 13-річний підліток під час уроку підпалив антисептик, чим порушив навчальний процес та наразив на небезпеку себе та інших учнів”, - йдеться в повідомленні.

Додамо, що інформація за вказаним фактом внесена до Єдиного обліку заяв і повідомлень Новобаварського відділу поліції. У відношенні батьків поліцейські склали адміністративний протокол за частиною 1 статті 184 (“невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей”) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді попередження або накладення штрафу у розмірі від 850 до 1700 гривень.

“З підлітком, його батьками та однокласниками працівники ювенальної превенції Новобаварського відділу поліції провели профілактичну бесіду щодо дотримання правил безпеки та поведінки в закладі освіти”, - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Харкові двоє школярів розпилили перцевий балончик у шкільному туалеті, через що довелося евакуювати всіх із приміщення освітнього закладу.