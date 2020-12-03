Во время урока в одной из школ Харькова подросток поджег антисептик
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Новобаварском районе Харькова 13-летний подросток поджег во время урока антисептик. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, передает УНН.
"Вчера, 2 декабря в Новобаварский отдел полиции поступило сообщение от директора одной из районных школ о том, что 13-летний подросток во время урока поджег антисептик, чем нарушил учебный процесс и подверг опасности себя и других учеников", - говорится в сообщении.
Добавим, что информация по данному факту внесена в Единый учет заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции. В отношении родителей полицейские составили административный протокол за части 1 статьи 184 ("невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей") Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наказание в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 850 до 1700 гривен.
"С подростком, его родителями и одноклассниками сотрудники ювенальной превенции Новобаварского отдела полиции провели профилактическую беседу по соблюдению правил безопасности и поведению в учебном заведении", - сообщили в полиции.
Напомним, в Харькове двое школьников распылили перцовый баллончик в школьном туалете, из-за чего пришлось эвакуировать всех из помещения образовательного учреждения.