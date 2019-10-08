Під час святкування Рош-ха-Шана в Умані вилучили понад 300 кг продуктів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. В Умані виявили 314,4 кг харчових продуктів, які порушували санітарне законодавство. Про це повідомили у пресслужбі Держпродспоживслужби, передає УНН.
Повідомляється, що фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області підбили підсумки роботи за період святкування хасидами свята Рош-ха-Шана в Умані.
“За результатом виявлених порушень санітарного законодавства та законодавства у сфері безпечності харчових продуктів недобросовісні суб’єкти господарювання були оштрафовані та отримали попереджувальні приписи. Також з обігу вилучено 314,4 кг харчових продуктів та відсторонено від роботи 15 осіб з числа декретованих контингентів. Ще для 26-ти осіб проведено позапланове гігієнічне навчання”, — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що під час підготовки до Рош-ха-Шана обстежували об’єкти проживання, лікувальні установи, заклади громадського харчування та інші. Фахівці дослідили понад тисячу проб питної води, води в водоймах, ґрунту, харчових продуктів, змивів. У 25% випадків реєструвалися відхилення від нормативних вимог.
Вказується, що цього року святкувати Рош-ха-Шана до Умані приїхало майже 27 тисяч паломників з семи країн світу, у тому числі понад 2 тисяч дітей. Найбільша кількість людей (99%) прибула з Ізраїлю, а ще були прочани із США, Франції, Великобританії, Бельгії та Молдови.
Нагадаємо, під час святкування Рош-ха-Шана в Умані повередили п’ять пожеж.