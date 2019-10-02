Під час святкування Рош-ха-Шана в Умані попередили п'ять пожеж

$41.400.13
45.840.29
ukru
На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 13519 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 24741 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 64722 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 51226 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 49869 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 264346 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 170590 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 140358 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 141339 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 153475 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.9м/с
37%
Популярнi новини

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 41921 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 58981 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 55305 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

09:37 • 10853 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 26323 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 64791 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 264395 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 212052 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 328177 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 346306 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 1416 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 1476 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 10356 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 59040 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 41977 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Під час святкування Рош-ха-Шана в Умані попередили п'ять пожеж

Київ • УНН

 • 18229 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Впродовж доби в Умані, під час святкування паломниками Рош-ха-Шана, рятувальники та поліцейські попередили виникнення 5-ти пожеж, коли хасиди на балконі будинків розпалювали мангали. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Під час святкування Рош-ха-Шана в Умані попередили п'ять пожеж

"Впродовж доби 1 жовтня, під час святкування хасидами свята Рош-ха-Шана, рятувальники та поліцейські попередили виникнення 5-ти пожеж", - йдеться в повідомленні.

Так, о 12:56 під час патрулювання житлового сектору вулицею Пушкіна, дозорні Уманського зведеного загону помітили на балконі 2-го поверху 9-ти поверхового житлового будинку вогонь. Піднявшись до помешкання, рятувальники попередили розкладання на балконі мангалу, в якому хасиди готували м‘ясо.

"Ще чотири аналогічні випадки цього дня сталися у квартирах на 2-му, 5-му та 6-му поверхах житлових будинків по провулку Короткий та вулиці Пушкіна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у неділю, 29 вересня, в Умані рятувальники ліквідували пожежу у будинку, в якому винаймали помешкання хасиди.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП
Brent
$63.36
Bitcoin
$82,098.60
S&P 500
$5,250.13
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.23
Золото
$3,251.34
Ethereum
$1,556.47