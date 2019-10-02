Під час святкування Рош-ха-Шана в Умані попередили п'ять пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Впродовж доби в Умані, під час святкування паломниками Рош-ха-Шана, рятувальники та поліцейські попередили виникнення 5-ти пожеж, коли хасиди на балконі будинків розпалювали мангали. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
"Впродовж доби 1 жовтня, під час святкування хасидами свята Рош-ха-Шана, рятувальники та поліцейські попередили виникнення 5-ти пожеж", - йдеться в повідомленні.
Так, о 12:56 під час патрулювання житлового сектору вулицею Пушкіна, дозорні Уманського зведеного загону помітили на балконі 2-го поверху 9-ти поверхового житлового будинку вогонь. Піднявшись до помешкання, рятувальники попередили розкладання на балконі мангалу, в якому хасиди готували м‘ясо.
"Ще чотири аналогічні випадки цього дня сталися у квартирах на 2-му, 5-му та 6-му поверхах житлових будинків по провулку Короткий та вулиці Пушкіна", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у неділю, 29 вересня, в Умані рятувальники ліквідували пожежу у будинку, в якому винаймали помешкання хасиди.