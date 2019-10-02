Во время празднования Рош-ха-Шана в Умани предупредили пять пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. В течение суток в Умани во время празднования паломниками Рош-ха-Шана, спасатели и полицейские предупредили возникновения 5-ти пожаров, когда хасиды на балконе домов разжигали мангалы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"В течение суток на 1 октября, во время празднования хасидами праздника Рош-ха-Шана, спасатели и полицейские предупредили возникновения 5-ти пожаров", - говорится в сообщении.
Так, в 12:56 во время патрулирования жилого сектора по улице Пушкина, дозорные Уманского сводного отряда заметили на балконе 2-го этажа 9-этажного жилого дома огонь. Поднявшись в квартиру, спасатели предупредили разложение на балконе мангала, в котором хасиды готовили мясо.
"Еще четыре аналогичных случая в этот день произошли в квартирах на 2-м, 5-м и 6-м этажах жилых домов по переулку Короткий и улице Пушкина", - говорится в сообщении.
Напомним, в воскресенье, 29 сентября, в Умани спасатели ликвидировали пожар в доме, в котором снимали квартиру хасиды.