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Во время празднования Рош-ха-Шана в Умани предупредили пять пожаров

Киев • УНН

 • 18229 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. В течение суток в Умани во время празднования паломниками Рош-ха-Шана, спасатели и полицейские предупредили возникновения 5-ти пожаров, когда хасиды на балконе домов разжигали мангалы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Во время празднования Рош-ха-Шана в Умани предупредили пять пожаров

"В течение суток на 1 октября, во время празднования хасидами праздника Рош-ха-Шана, спасатели и полицейские предупредили возникновения 5-ти пожаров", - говорится в сообщении.

Так, в 12:56 во время патрулирования жилого сектора по улице Пушкина, дозорные Уманского сводного отряда заметили на балконе 2-го этажа 9-этажного жилого дома огонь. Поднявшись в квартиру, спасатели предупредили разложение на балконе мангала, в котором хасиды готовили мясо.

"Еще четыре аналогичных случая в этот день произошли в квартирах на 2-м, 5-м и 6-м этажах жилых домов по переулку Короткий и улице Пушкина", - говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 29 сентября, в Умани спасатели ликвидировали пожар в доме, в котором снимали квартиру хасиды.

Украинские Национальные Новости

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