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Во время празднования Рош-ха-Шана в Умани изъяли более 300 кг продуктов

Киев • УНН

 • 16799 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. В Умани обнаружили 314,4 кг пищевых продуктов, которые нарушали санитарное законодательство. Об этом сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы, передает УНН.

Во время празднования Рош-ха-Шана в Умани изъяли более 300 кг продуктов

Сообщается, что специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Черкасской области подвели итоги работы за период празднования хасидами праздника Рош-ха-Шана в Умани.

“По результатам выявленных нарушений санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов недобросовестные субъекты хозяйствования были оштрафованы и получили предупредительные предписания. Также из оборота изъято 314,4 кг пищевых продуктов и отстранен от работы 15 человек из числа декретированных контингентов. Еще для 26-ти человек проведено внеплановое гигиеническое обучение”, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что при подготовке к Рош-ха-Шана обследовали объекты размещения, лечебные учреждения, заведения общественного питания и другие. Специалисты исследовали более тысячи проб питьевой воды, воды в водоемах, почву, пищевые продукты, смывы. В 25% случаев регистрировались отклонения от нормативных требований.

Указывается, что в этом году праздновать Рош-ха-Шана в Умань приехало почти 27 тысяч паломников из семи стран мира, в том числе более 2 тысяч детей. Наибольшее количество людей (99%) прибыло из Израиля, а еще были паломники из США, Франции, Великобритании, Бельгии и Молдовы.

Напомним, во время празднования Рош-ха-Шана в Умани повередилы пять пожаров.

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