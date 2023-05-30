Під час шторму на озері в Італії загинуло четверо, двоє з них співробітники розвідки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Четверо людей, у тому числі двоє співробітників італійської розвідки, загинули в неділю внаслідок того, що туристичний човен перекинувся під час шторму на озері Маджоре на півночі Італії. Про це повідомили місцеві чиновники, пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Загиблими італійцями назвали 62-річного Клаудіо Алонзі та 53-річну Тіціану Барнобі. Високопоставлений урядовець, якому доручено наглядати за спецслужбами Італії, Альфредо Мантовано, висловив співчуття родинам жертв.
Попередньої інформації про те, чим займалися в розвідці, не повідомлялося.
Доповнення
16-метровий човен перевозив 25 людей, коли в неділю ввечері на нього налетів раптовий сильний шторм, який і затопив судно поблизу міста Лісанза, на південному березі озера.
Більшості пасажирів і членам екіпажу вдалося врятуватись: допливли до берега, або їх врятували інші човни.
Міністерство закордонних справ Ізраїлю та місцеві ЗМІ повідомили, що в результаті аварії також загинули пенсіонер, який раніше був членом ізраїльських сил безпеки, і росіянка, дружина капітана човна.
Міністерство закордонних справ Ізраїлю заявило, що працює з дипломатами, щоб повернути додому тіло ізраїльтянина, ім'я якого не було названо.
Загиблу росіянку ідентифікували як 50-річну Аню Божкову. Вона була дружиною капітана та власника прогулянкового катера "Годурія". Він пережив інцидент.
Нагадаємо
Туристичний човен з більш як 20 пасажирами на борту затонув на півночі Італії, між містами Сесто-Календе та Арона.