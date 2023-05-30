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Во время шторма на озере в Италии погибли четверо, двое из них сотрудники разведки

Во время шторма на озере в Италии погибли четверо, двое из них сотрудники разведки

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 мая. УНН. Четыре человека, в том числе двое сотрудников итальянской разведки, погибли в воскресенье в результате того, что туристическая лодка перевернулась во время шторма на озере Маджоре на севере Италии. Об этом сообщили местные чиновники, пишет Reuters, передает УНН.

Детали 

Погибшими итальянцами назвали 62-летнего Клаудио Алонзи и 53-летнюю Тициану Барноби. Высокопоставленный чиновник, которому поручено наблюдать за спецслужбами Италии, Альфредо Мантовано, выразил соболезнования семьям жертв.

Предварительной информации о том, чем занимались в разведке, не сообщалось.

Дополнение 

16-метровая лодка перевозила 25 человек, когда в воскресенье вечером на нее налетел внезапный сильный шторм, который и затопил судно вблизи города Лисанза, на южном берегу озера.

Большинству пассажиров и членам экипажа удалось спастись: доплыли до берега, или их спасли другие лодки.

Министерство иностранных дел Израиля и местные СМИ сообщили, что в результате аварии также погибли пенсионер, который ранее был членом израильских сил безопасности, и россиянка, жена капитана лодки.

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что работает с дипломатами, чтобы вернуть домой тело израильтянина, имя которого не было названо.

Погибшую россиянку идентифицировали как 50-летнюю Аню Божкову. Она была женой капитана и владельца прогулочного катера "Годурия". Он пережил инцидент.

Напомним 

Туристическая лодка с более чем 20 пассажирами на борту затонула на севере Италии, между городами Сесто-Календе и Арона.

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