Во время шторма на озере в Италии погибли четверо, двое из них сотрудники разведки
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Четыре человека, в том числе двое сотрудников итальянской разведки, погибли в воскресенье в результате того, что туристическая лодка перевернулась во время шторма на озере Маджоре на севере Италии. Об этом сообщили местные чиновники, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Погибшими итальянцами назвали 62-летнего Клаудио Алонзи и 53-летнюю Тициану Барноби. Высокопоставленный чиновник, которому поручено наблюдать за спецслужбами Италии, Альфредо Мантовано, выразил соболезнования семьям жертв.
Предварительной информации о том, чем занимались в разведке, не сообщалось.
Дополнение
16-метровая лодка перевозила 25 человек, когда в воскресенье вечером на нее налетел внезапный сильный шторм, который и затопил судно вблизи города Лисанза, на южном берегу озера.
Большинству пассажиров и членам экипажа удалось спастись: доплыли до берега, или их спасли другие лодки.
Министерство иностранных дел Израиля и местные СМИ сообщили, что в результате аварии также погибли пенсионер, который ранее был членом израильских сил безопасности, и россиянка, жена капитана лодки.
Министерство иностранных дел Израиля заявило, что работает с дипломатами, чтобы вернуть домой тело израильтянина, имя которого не было названо.
Погибшую россиянку идентифицировали как 50-летнюю Аню Божкову. Она была женой капитана и владельца прогулочного катера "Годурия". Он пережил инцидент.
Напомним
Туристическая лодка с более чем 20 пассажирами на борту затонула на севере Италии, между городами Сесто-Календе и Арона.