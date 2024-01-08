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Під час ракетних обстрілів рф території України в Польщі запроваджували "підвищені заходи безпеки"

Під час ракетних обстрілів рф території України в Польщі запроваджували "підвищені заходи безпеки"

Київ • УНН

 • 108597 перегляди

Польща запровадила посилені заходи безпеки на тлі російських ракетних ударів по Україні, розпочавши процедуру захисту свого повітряного простору.

Сьогодні, під час чергового ракетного обстрілу росією території України, оперативне командування ЗС Польщі повідомило, що розпочало процедури для забезпечення безпеки повітряного простору, передає УНН.

Повідомляємо, що протягом кількох годин ми спостерігаємо активізацію діяльності дальньої авіації російської федерації, яка пов’язана з нанесенням ракетних ударів по цілях, розташованих на території України. Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і ситуація постійно контролюється

- йдеться в повідомленні оперативного командування в Х.

Нагадаємо

29 грудня у повітряний простір Польщі під час атаки росії залетів непізнаний повітряний об'єкт. 

Тоді Польща привела сили ППО у стан підвищеної бойової готовності

У Польщі не виключають провокації в порушенні російською ракетою повітряного простору04.01.24, 11:19 • 32399 переглядiв

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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