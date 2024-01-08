Во время ракетных обстрелов рф территории Украины в Польше вводили "повышенные меры безопасности"

Сегодня, во время очередного ракетного обстрела россией территории Украины, оперативное командование ВС Польши сообщило, что начало процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства, передает УНН.

Сообщаем, что в течение нескольких часов мы наблюдаем активизацию деятельности дальней авиации российской федерации, которая связана с нанесением ракетных ударов по целям, расположенным на территории Украины. Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, и ситуация постоянно контролируется - говорится в сообщении оперативного командования в Х.

Напомним

29 декабря в воздушное пространство Польши во время атаки россии залетел неопознанный воздушный объект.

Тогда Польша привела силы ПВО в состояние повышенной боевой готовности.

В Польше не исключают провокации в нарушении российской ракетой воздушного пространства