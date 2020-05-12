Під час мітингу перед "будинком Зеленського" на чоловіка склали протокол
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Під час сьогоднішнього мітингу перед "будинком Президента України Володимира Зеленського" у Києві на одного чоловіка склали протокол через порушення правил благоустрою. Про це в коментарі УНН повідомила пресофіцер Печерського управління поліції ГУНП у Києві Оксана Тищенко.
"Складено лише один протокол на чоловіка за порушення правил благоустрою – стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - сказала Тищенко.
Так, сьогодні зранку активісти громадської ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" провели мітинг під "будинком Зеленського".
Як вони повідомили на своїй сторінці у Facebook, активісти хотіли дізнатися, чи його слова про притягнення до відповідальності замовників вбивства Катерини Гандзюк не були "порожніми обіцянками заради політичного піару".
Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора завершив розслідування у справі щодо вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера та Олексія Москаленка (Левіна).