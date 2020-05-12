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Во время митинга перед "домом Зеленского" на мужчину составили протокол

Киев • УНН

 • 24656 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Во время сегодняшнего митинга перед "домом Президента Украины Владимира Зеленского" в Киеве на одного человека составили протокол за нарушение правил благоустройства. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-офицер Печерского управления полиции ГУНП в Киеве Оксана Тищенко.

Во время митинга перед "домом Зеленского" на мужчину составили протокол

"Составлен лишь один протокол на мужчину за нарушение правил благоустройства - статья 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сказала Тищенко.

Так, сегодня утром активисты общественной инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" провели митинг под "домом Зеленского".

Как они сообщили на своей странице в Facebook, активисты хотели узнать, не были ли его слова о привлечении к ответственности заказчиков убийства Екатерины Гандзюк "пустыми обещаниями ради политического пиара".

Напомним, Офис Генерального прокурора завершил расследование по делу об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Москаленко (Левина).

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