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Під час маршу медиків у Мінську затримано понад 30 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Під час так званого “маршу медиків” у столиці Білорусі правоохоронці затримали 33 людини у білих халатах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал “Наша Нiва”.

“Сили безпеки затримували медиків біля 1-ї клінічної лікарні Мінська, які намагалися зібратися на марш. Людей у ​​білих халатах водили до машин”, — повідомляє “Наша Ніва”.

Зазначається, що було 40-50 медиків та щонайменше 33 із них затримали.

Нагадаємо, що в Білорусі після недільних акцій протесту порушили кримінальну справу проти понад 230 осіб.

Як повідомляв УНН, під час “Маршу проти терору” в Білорусі затримали 310 осіб, більшість з них — в Мінську. Серед затриманих колишній юрист Адміністрації президента Білорусі Олександр Пласкавіцкій і член Координаційної ради опозиції Денис Гота.

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