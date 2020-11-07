Під час маршу медиків у Мінську затримано понад 30 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Під час так званого “маршу медиків” у столиці Білорусі правоохоронці затримали 33 людини у білих халатах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал “Наша Нiва”.
“Сили безпеки затримували медиків біля 1-ї клінічної лікарні Мінська, які намагалися зібратися на марш. Людей у білих халатах водили до машин”, — повідомляє “Наша Ніва”.
Зазначається, що було 40-50 медиків та щонайменше 33 із них затримали.
Нагадаємо, що в Білорусі після недільних акцій протесту порушили кримінальну справу проти понад 230 осіб.
Як повідомляв УНН, під час “Маршу проти терору” в Білорусі затримали 310 осіб, більшість з них — в Мінську. Серед затриманих колишній юрист Адміністрації президента Білорусі Олександр Пласкавіцкій і член Координаційної ради опозиції Денис Гота.