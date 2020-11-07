Во время марша медиков в Минске задержаны более 30 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Во время так называемого “марша медиков” в столице Беларуси правоохранители задержали 33 человека в белых халатах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал “Наша Нiва”.
“Силы безопасности задерживали медиков у 1-й клинической больницы Минска, которые пытались собраться на марш. Людей в белых халатах уводили к машинам”, — сообщает “Наша Ніва”.
Отмечается, что было 40-50 медиков и по меньшей мере 33 из них задержали.
Напомним, что в Беларуси после воскресных акций протеста возбудили уголовное дело против более 230 человек.
Как сообщал УНН, во время “Марша против террора” в Беларуси задержали 310 человек, большинство из них — в Минске. Среди задержанных бывший юрист Администрации президента Беларуси Александр Пласкавицкий и член Координационного совета оппозиции Денис Гота.