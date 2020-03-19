Під час карантину третина робітників МВС працює дистанційно
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ близько 30-35% робітників працюють дистанційно на період карантину. Про це повідомив в ефірі телеканалу ZIK заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає УНН.
“В МВС ми десь 30-35% людей відпустили по домам, зробили електронні цифрові підписи і можливість працювати на дому. Тому, ми розвантажили з нашого боку частину громадського транспорту. У нас працюють тільки ті службовці, які необхідні для першочергових завдань МВС”, - сказав Геращенко.
За його словами, у поліції навпаки відізвані з відпусток всі поліцейські, крім відпусток з вагітності, і поліція працює в посиленому режимі.
Нагадаємо, за інформацією Нацполіції, за добу, з 18 березня, поліцейські склали 32 адміністративні протоколи за порушення правил карантину.