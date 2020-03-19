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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102604 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105393 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107377 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106180 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115218 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101311 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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4 марта, 15:53 • 131633 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во время карантина треть сотрудников МВД работает дистанционно

Во время карантина треть сотрудников МВД работает дистанционно

Киев  •  УНН

 • 23278 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Министерстве внутренних дел около 30-35% рабочих работают дистанционно на период карантина. Об этом сообщил в эфире телеканала ZIK заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНН.

"В МВД мы где-то 30-35% людей отпустили по домам, сделали электронные цифровые подписи и возможность работать на дому. Поэтому, мы разгрузили с нашей стороны часть общественного транспорта. У нас работают только те служащие, которые необходимы для первоочередных задач МВД", - сказал Геращенко.

По его словам, в полиции наоборот отозваны из отпусков все полицейские, кроме отпусков по беременности, и полиция работает в усиленном режиме.

Напомним, по информации Нацполиции за сутки, с 18 марта, полицейские составили 32 административных протокола за нарушение правил карантина.

Украинские Национальные Новости

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