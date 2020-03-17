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Під час карантину МВС видаватиме довідки про несудиміть лише онлайн

Під час карантину МВС видаватиме довідки про несудиміть лише онлайн

Київ • УНН

 • 29086 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. На період карантину МВС не видаватиме наручно довідки про несудимість, їх можна буде отримати тільки онлайн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.

"Повідомляємо, що у зв’язку з запровадженням карантину до 3 квітня, у МВС України за адресою: Київ, вул. Академіка Богомольця, 10 призупиняється наручно видача довідок про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України, які громадяни замовляли онлайн", - сказано у повідомленні.

Отримати довідку онлайн в електронному вигляді з використанням електронного підпису (фізичної особи) або BankID можна за посиланням

Нагадаємо, національна поліція разом із іншими відомствами буде проводити екстренні та жорсткі перевірки дотримання карантину населенням. 

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