Во время карантина МВД будет выдавать справки о несудимости только онлайн
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. На период карантина МВД не будет выдавать наручно справки о несудимости, их можно будет получить только онлайн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Сообщаем, что в связи с введением карантина по 3 апреля, в МВД Украины по адресу: Киев, ул. Академика Богомольца, 10 приостанавливается наручная выдача справок о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости или ограничений, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Украины, которые граждане заказывали онлайн", - говорится в сообщении.
Получить справку онлайн в электронном виде с использованием электронной подписи (физического лица) или BankID можно по ссылке.
Напомним, национальная полиция вместе с другими ведомствами будет проводить экстренные и жесткие проверки соблюдения карантина населением.