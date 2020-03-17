Нацполіцію залучають до екстренних перевірок дотримання карантину населенням
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня УНН. Національна поліція разом із іншими відомствами буде проводити екстренні та жорсткі перевірки дотримання карантину населенням. Про це повідомив на брифінгу голова комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, передає кореспондент УНН.
“У нас є Держспоживнагляд, який за законом має право перевірок. Це перевірки не є плановими, вони екстренні. А ми ще й підвищили відповідальність за порушення карантинних дій. Тому ці перевірки будуть здійснюватися Держспоживнаглядом, санітарними лікарями та епідеміологами. І Національна поліція також залучається до цих перевірок. Тому ці перевірки будуть жорсткі”, — сказав Радуцький.
За його словами, треба більш жорсткіше відноситися до людей, які не сприяють захисту населення під час епідемії.
Нагадаємо, Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила в цілому проект закону про внесення змін до законодавства, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусу.