Нацполицию привлекают к экстренным проверкам соблюдения карантина населением
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта УНН. Национальная полиция вместе с другими ведомствами будет проводить экстренные и жесткие проверки соблюдения карантина населением. Об этом сообщил на брифинге председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, передает корреспондент УНН.
“У нас есть Госпотребнадзор, который по закону имеет право проверок. Эти проверки не являются плановыми, они экстренные. А мы еще и повысили ответственность за нарушение карантинных действий. Поэтому эти проверки будут осуществляться Госпотребнадзором, санитарными врачами и эпидемиологами. И Национальная полиция также привлекается к этим проверкам. Поэтому эти проверки будут жесткие”, — сказал Радуцкий.
По его словам, надо более жестко относиться к людям, которые не способствуют защите населения во время эпидемии.
Напомним, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект закона о внесении изменений в законодательство, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавируса.