Нацполицию привлекают к экстренным проверкам соблюдения карантина населением

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101377 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104695 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106697 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105594 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114363 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101100 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105489 просмотра

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5 марта, 08:02 • 106694 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131601 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130460 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нацполицию привлекают к экстренным проверкам соблюдения карантина населением

Нацполицию привлекают к экстренным проверкам соблюдения карантина населением

Киев  •  УНН

 • 15552 просмотра

КИЕВ. 17 марта УНН. Национальная полиция вместе с другими ведомствами будет проводить экстренные и жесткие проверки соблюдения карантина населением. Об этом сообщил на брифинге председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, передает корреспондент УНН.

“У нас есть Госпотребнадзор, который по закону имеет право проверок. Эти проверки не являются плановыми, они экстренные. А мы еще и повысили ответственность за нарушение карантинных действий. Поэтому эти проверки будут осуществляться Госпотребнадзором, санитарными врачами и эпидемиологами. И Национальная полиция также привлекается к этим проверкам. Поэтому эти проверки будут жесткие”, — сказал Радуцкий.

По его словам, надо более жестко относиться к людям, которые не способствуют защите населения во время эпидемии.

Напомним, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект закона о внесении изменений в законодательство, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавируса.

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