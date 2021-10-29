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Під час демонтажу трубопроводу "Самара-Західний напрямок" постраждала екологія Закарпаття - державі завдано збитків на 34 млн грн

Київ • УНН

 • 14859 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. СБУ викрила керівництво ТОВ “Прикарпатзахідтранс”, що спеціалізується на транспортуванні нафтопродуктів, на масштабному забрудненні та псуванні земель Закарпаття. Екології регіону завдано збитків на понад 34 мільйонів гривень. Про це повідомили в пресслужбі СБУ, передає УНН.

Під час демонтажу трубопроводу "Самара-Західний напрямок" постраждала екологія Закарпаття - державі завдано збитків на 34 млн грн

Деталі

За даними досудового слідства СБУ, наприкінці 2018 року це підприємство самовільно почало демонтаж резервної гілки нафтопроводу “Самара-Західний напрямок”. Зокрема, демонтовано цистерни та майже 33 км трубопроводу. І це без жодної дозвільної документації.

З метою отримання надприбутків, ділки приховано “закопували” у ґрунт небезпечні відходи із цистерн. При цьому вони постійно нарощували обсяги небезпечних речовин, що могло спричинити екологічну катастрофу.

Правоохоронці встановили, що внаслідок несанкціонованого демонтажу трубопроводу, залишками паливно-мастильних матеріалів забруднено майже 20 тис. м² земель. Частина із них — поблизу місцевого водозабору.

За висновками експертів, дії зловмисників призвели до тяжких наслідків із забруднення та псування земель. Інженерно-екологічна експертиза підтвердила суму завданих державі збитків на понад 34 млн грн.

Під час обшуків за місцями діяльності підприємців та відокремленого підрозділу нафтобази правоохоронці вилучили документацію, яка доводить проведення оборудки.

Наразі колишньому головному інженеру компанії “Прикарпатзахідтранс” вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 239 (забруднення або псування земель), ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо

Раніше фонд державного майна України подав судовий позов для визнання за державою права власності на частину магістрального нафтопродуктопроводу “Самара — Західний напрямок”, яка потрапила у приватні руки.

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