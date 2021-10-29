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Во время демонтажа трубопровода "Самара-Западное направление" пострадала экология Закарпатья - государству нанесен ущерб на 34 млн грн

Киев • УНН

 • 14859 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. СБУ разоблачила руководство ООО “Прикарпатзападтранс”, специализирующееся на транспортировке нефтепродуктов, масштабном загрязнении и порче земель Закарпатья. Экологии региона нанесен ущерб более чем на 34 миллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.

Во время демонтажа трубопровода "Самара-Западное направление" пострадала экология Закарпатья - государству нанесен ущерб на 34 млн грн

Детали

По данным досудебного следствия СБУ, в конце 2018 года предприятие самовольно начало демонтаж резервной ветви нефтепровода “Самара-Западное направление”. В частности, демонтированы цистерны и около 33 км трубопровода. И это без всякой разрешительной документации.

С целью получения сверхприбылей дельцы скрыто “закапывали” в почву опасные отходы из цистерн. При этом они постоянно наращивали объемы опасных веществ, что могло повлечь за собой экологическую катастрофу.

Правоохранители установили, что в результате несанкционированного демонтажа трубопровода, остатками горюче-смазочных материалов загрязнено почти 20 тыс. м² земель. Часть из них возле местного водозабора.

По выводам экспертов, действия злоумышленников привели к тяжелым последствиям по загрязнению и порче земель. Инженерно-экологическая экспертиза подтвердила сумму нанесенного государству ущерба более чем на 34 млн грн.

Во время обысков по местам деятельности предпринимателей и обособленного подразделения нефтебазы правоохранители изъяли документацию, доказывающую проведение сделки.

В настоящее время бывшему главному инженеру компании “Прикарпатзападтранс” уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 239 (загрязнение или порча земель), ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним

Ранее фонд государственного имущества Украины подал судебный иск для признания за государством права собственности на часть магистрального нефтепродуктопровода “Самара — Западное направление”, попавшей в частные руки.

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