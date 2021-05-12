Частину трубопроводу "Самара-Західний напрямок" хочуть забрати у державну власність
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Фонд державного майна України подав судовий позов для визнання за державою права власності на частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", яка потрапила у приватні руки. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію ФДМУ.
Цитата:
"ФДМУ... звернувся з позовною заявою, у якій просить суд визнати за державою право власності на нерухоме майно: частину магістрального нафтопродуктопроводу “Самара-Західний напрямок”, - йдеться у повідомленні.
Деталі
Позов поданий "з метою захисту інтересів держави на підставі матеріалів, отриманих НАБУ в ході розслідування кримінального провадження за фактом завідомо недостовірного висновку експерта".
Також у позовній заяві Фонд держмайна просить суд скасувати державну реєстрацію права власності ТОВ "Прикарпатзахідтранс” та Пд-Західного акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів на вищевказане нерухоме майно.
Що було раніше
Національне антикорупційне бюро України та Спеціальна антикорупційна прокуратура завершили у травні 2021 року розслідування дій експерта, на підставі недостовірного висновку якої суд відмовив у визнанні права власності на частину нафтопродуктопроводів “Самара — Західний напрямок” за державою. За клопотанням НАБУ і САП накладено арешт на майно технологічного комплексу.
Управителем частини трубопроводу "Самара - Західний напрямок" стала "Укртранснафта".
Доповнення
19 лютого РНБО, рішення якої потім ввів в дію Президент, доручила правоохоронним органам провести з’ясування обставин, за яких частина державних нафтопродуктопроводів опинилася у руках двох власників з іноземною реєстрацією, афілійованих з двома громадянами України.
При цьому РНБО 19 лютого ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, серед яких народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко. Згодом їх увів у дію Президент. За даними секретаря РНБО, під санкції підпадає все майно Медведчука.