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Часть трубопровода "Самара-Западное направление" хотят забрать в государственную собственность

Киев • УНН

 • 31207 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Фонд государственного имущества Украины подал судебный иск для признания за государством права собственности на часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", которая попала в частные руки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию ФГИУ.

Часть трубопровода "Самара-Западное направление" хотят забрать в государственную собственность

Цитата:

"ФГИУ... обратился с исковым заявлением, в котором просит суд признать за государством право собственности на недвижимое имущество: часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", - говорится в сообщении.

Детали

Иск подан "с целью защиты интересов государства на основании материалов, полученных НАБУ в ходе расследования уголовного производства по факту заведомо недостоверного заключения эксперта".

Также в исковом заявлении Фонд госимущества просит суд отменить государственную регистрацию права собственности ООО "Прикарпатзападтранс" и Южно-Западного акционерного общества трубопроводного транспорта нефтепродуктов на вышеуказанное недвижимое имущество.

Что было раее

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура завершили в мае 2021 года расследование действий эксперта, на основании недостоверного заключения которой суд отказал в признании права собственности на часть нефтепродуктопроводов "Самара - Западное направление" за государством. По ходатайству НАБУ и САП наложен арест на имущество комплекса.

Управляющим части трубопровода "Самара - Западное направление" стала "Укртранснафта".

Дополнение

19 февраля СНБО, решение которой затем ввел в действие Президент, поручила правоохранительным органам провести выяснения обстоятельств, при которых часть государственных нефтепродуктопроводов оказалась в руках двух владельцев с иностранной регистрацией, аффилированных с двумя гражданами Украины.

При этом СНБО 19 февраля приняла решение о применении санкций в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, среди которых народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Позже их ввел в действие Президент. По данным секретаря СНБО, под санкции подпадает все имущество Медведчука.

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