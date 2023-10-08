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Під час боїв в Ізраїлі загинув командир ЦАХАЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Командир ЦАХАЛ загинув під час боїв в Ізраїлі. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на військових Ізраїлю, пише УНН.

Цитата 

“Ізраїльський командир, підполковник Йонатан Штайнберг, був убитий, повідомили військові країни”, - йдеться у повідомленні. 

За словами Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), Штайнберг був командиром бригади Нахаль.

Доповнення

Міністр оборони Йоав Галлант звернувся до терористичного угруповання ХАМАС після того, як воно розпочало терористичне вторгнення на південь Ізраїлю та випустило тисячі ракет.

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