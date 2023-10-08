Во время боев в Израиле погиб командир ЦАХАЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Командир ЦАХАЛ погиб во время боев в Израиле. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на военных Израиля, пишет УНН.
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“Израильский командир, подполковник Йонатан Штайнберг, был убит, сообщили военные страны”, - говорится в сообщении.
По словам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Штайнберг был командиром бригады Нахаль.
Дополнение
Министр обороны Иоав Галант обратился к террористической группировке ХАМАС после того, как она начала террористическое вторжение на юг Израиля и выпустила тысячи ракет.