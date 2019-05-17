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Під час акції ЛГБТ-спільноти у Чернівцях розпилили сльозогінний газ

Під час акції ЛГБТ-спільноти у Чернівцях розпилили сльозогінний газ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. У Чернівцях під час акції ЛГБТ-спільноти поліцейські затримали чоловіка за розпилення сльозогінного газу. Про це повідомила речниця ГУНП у Чернівецькій області Діана Козлова в коментарі кореспонденту УНН.

За її словами, одного чоловіка затримали співробітники Нацполіції за те, що під час акції ЛГБТ-спільноти розпилював сльозогінний газ. На порушника складено адмінпротокол за статтею 173 КК України (Дрібне хуліганство - ред.)

При цьому, речниця додала, що ще одну особу за порушення громадського порядку під час масового заходу затримали співробітники патрульної поліції.

За даними поліції, постраждалих у результаті дій порушників немає.

Нагадаємо, нещодавно експерт ООН з питань захисту від насильства та дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності Віктор Мадрігаль-Борлоз заявив, що заохочення і захист прав ЛГБТ в Україні мають бути підкріплені рішучістю політичних лідерів.

Раніше УНН помітив, що на знаку, встановленому біля дороги на в'їзді до Києва з Борисполя, з'явився напис проти ЛГБТ.

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