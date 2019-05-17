Під час акції ЛГБТ-спільноти у Чернівцях розпилили сльозогінний газ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. У Чернівцях під час акції ЛГБТ-спільноти поліцейські затримали чоловіка за розпилення сльозогінного газу. Про це повідомила речниця ГУНП у Чернівецькій області Діана Козлова в коментарі кореспонденту УНН.
За її словами, одного чоловіка затримали співробітники Нацполіції за те, що під час акції ЛГБТ-спільноти розпилював сльозогінний газ. На порушника складено адмінпротокол за статтею 173 КК України (Дрібне хуліганство - ред.)
При цьому, речниця додала, що ще одну особу за порушення громадського порядку під час масового заходу затримали співробітники патрульної поліції.
За даними поліції, постраждалих у результаті дій порушників немає.
Нагадаємо, нещодавно експерт ООН з питань захисту від насильства та дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності Віктор Мадрігаль-Борлоз заявив, що заохочення і захист прав ЛГБТ в Україні мають бути підкріплені рішучістю політичних лідерів.
Раніше УНН помітив, що на знаку, встановленому біля дороги на в'їзді до Києва з Борисполя, з'явився напис проти ЛГБТ.