Во время акции ЛГБТ-сообщества в Черновцах распылили слезоточивый газ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В Черновцах во время акции ЛГБТ-сообщества полицейские задержали мужчину за распыление слезоточивого газа. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУНП в Черновицкой области Диана Козлова в комментарии корреспонденту УНН.
По ее словам, одного мужчину задержали сотрудники Нацполиции за то, что во время акции ЛГБТ-сообщества распылял слезоточивый газ. На нарушителя составлен админпротокол по статье 173 УК Украины (Мелкое хулиганство - ред.)
При этом, пресс-секретарь добавила, что еще одного человека за нарушение общественного порядка во время массового мероприятия задержали сотрудники патрульной полиции.
По данным полиции, пострадавших в результате действий нарушителей нет.
Напомним, недавно эксперт ООН по вопросам защиты от насилия и дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности Виктор Мадригаль-Борлоз заявил, что поощрение и защита прав ЛГБТ в Украине должны быть подкреплены решимостью политических лидеров.
Ранее УНН заметил, что на знаке, установленном возле дороги на въезде в Киев из Борисполя, появилась надпись против ЛГБТ.