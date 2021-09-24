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PGNiG залишається без права вето при сертифікації "Північного потоку-2" у Німеччині - регулятор

PGNiG залишається без права вето при сертифікації "Північного потоку-2" у Німеччині - регулятор

Київ • УНН

 • 18328 перегляди

КИЇВ. 24 вересня. УНН. Польська нафтогазова компанія Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) допущена до участі в процедурах сертифікації “Північного потоку-2”, але статус не дає їй права вето щодо прийнятих рішень. Інформацію про це УНН підтвердив глава відділу по зв’язкам з пресою і громадськістю Федерального мережевого агентства (Bundesnetzagentur) Фітьо Вульф.

Цитата

“Я можу підтвердити, що PGNiG SA і PST GmbH були допущені до участі в процедурах сертифікації. З цим формальним статусом залучені сторони мають процесуальні права, такі як можливість коментувати. Участь у процедурі не дає права вето”, — повідомив Вульф.

Додамо

Раніше на цьому тижні стало відомо, що регулятор дозволив PGNiG брати участь в процедурі сертифікації російського газопроводу “Північний потік-2”.

Що було раніше

На початку серпня PGNiG заявила про намір взяти участь в процедурах сертифікації газопроводу “Північний потік-2”.

На думку правління компанії, компанія-оператор Nord Stream 2 AG не “бажає дотримуватися основних правил Третього енергопакету, які спрямовані на забезпечення конкуренції та рівних умов для всіх учасників ринку”.

Довідка

Проект “Північний потік-2” передбачає спорудження двох ниток газопроводу від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Він проходить в обхід України. Пропускна здатність кожної нитки газопроводу — 27,5 млрд кубометрів на рік.

В Україні вказують на політичність цього проекту і побоюються, що після добудови “Північного потоку-2” Росія може припинити транзит через Україну. Німеччина заявляє, що не вважає цей проект політичним, і зробила кроки, спрямовані на збереження транзиту газу через Україну.

Офіційні особи США при двох попередніх президентських адміністраціях виступали проти “Північного потоку-2” через побоювання, що це посилить економічний та політичний вплив Москви в Європі. За словами критиків, трубопровід дозволить Кремлю посилити залежність Європи від свого природного газу, а потім використовувати його для шантажу союзників США.

Додамо

Російський “Газпром” заявив про завершення будівництва “Північного потоку-2” 10 вересня.

Проект газопроводу на суму 11 мільярдів доларів тривалий час був джерелом напруженості між США і Німеччиною, і Вашингтон стверджував, що це створює певні ризик для їхньої безпеки, збільшуючи залежність Європи від Росії.

Однак в липні Німеччина і США все ж уклали угоду по “Північному потоку-2”.

Адміністрація Джо Байдена також відмовилася вводити санкції проти оператора Nord Stream 2 AG. США пояснили це своїми національними інтересами. Україна і Польща вважають, що відмова від спроб зупинити будівництво газопроводу поглиблює кризу.

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