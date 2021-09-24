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PGNiG остается без права вето при сертификации "Северного потока-2" в Германии – регулятор

PGNiG остается без права вето при сертификации "Северного потока-2" в Германии – регулятор

Киев  •  УНН

 • 18312 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Польская нефтегазовая компания Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) допущена к участию в процедурах сертификации “Северного потока-2”, но статус не дает ей права вето относительно принимаемых решений. Информацию об этом УНН подтвердил глава отдела по связям с прессой и общественностью Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur) Фите Вульф.

Цитата

“Я могу подтвердить, что PGNiG SA и PST GmbH были допущены к участию в процедурах сертификации. С этим формальным статусом привлеченные стороны имеют процессуальные права, такие как возможность комментировать. Участие в процедуре не дает права вето”, — сообщил Вульф.

Добавим

Ранее на этой неделе стало известно, что регулятор позволил PGNiG участвовать в процедуре сертификации российского газопровода “Северный поток-2”.

Что было ранее

В начале августа PGNiG заявила о намерении принять участие в процедурах сертификации газопровода “Северный поток-2”.

По мнению правления компании, компания-оператор Nord Stream 2 AG не “желает соблюдать основные правила Третьего энергопакета, которые направлены на обеспечение конкуренции и равных условий для всех участников рынка”.

Справка

Проект “Северный поток-2” предусматривает сооружение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море в Германию. Он проходит в обход Украины. Пропускная способность каждой нити газопровода — 27,5 млрд кубометров в год.

В Украине указывают на политичность этого проекта и опасаются, что после достройки “Северного потока-2” Россия может прекратить транзит через Украину. Германия заявляет, что не считает этот проект политическим, и предприняла шаги, направленные на сохранение транзита газа через Украину.

Официальные лица США при двух предыдущих президентских администрациях выступали против “Северного потока-2” из-за опасений, что это усилит экономическое и политическое влияние Москвы в Европе. По словам критиков, трубопровод позволит Кремлю усилить зависимость Европы от своего природного газа, а затем использовать его для шантажа союзников США.

Добавим

Российский “Газпром” заявил о завершении строительства “Северного потока-2” 10 сентября.

Проект газопровода на сумму 11 миллиардов долларов длительное время был источником напряженности между США и Германией, и Вашингтон утверждал, что это создает определенные риск для их безопасности, увеличивая зависимость Европы от России.

Однако в июле Германия и США все же заключили соглашение по “Северному потоку-2”.

Администрация Джо Байдена также отказалась вводить санкции против оператора Nord Stream 2 AG. США объяснили это своими национальными интересами. Украина и Польша считают, что отказ от попыток остановить строительство газопровода углубляет кризис.

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