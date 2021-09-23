Польська PGNiG отримала право брати участь в сертифікації "Північного потоку-2"

ukru
19:38 • 81591 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 105881 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 164792 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 147200 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 148416 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 159555 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 177076 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150025 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159201 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176029 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

17 березня, 15:27 • 126639 перегляди
Понад 35 тисяч українців отримали статус біженців у Туреччині

Понад 35 тисяч українців отримали статус біженців у Туреччині

17 березня, 15:43 • 93417 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

17 березня, 16:18 • 120818 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

17 березня, 16:31 • 138694 перегляди
путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

путін повинен зробити вибір, чи серйозно він налаштований щодо миру, але поки я цього не бачу - Ламмі

17 березня, 17:53 • 98355 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 164792 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 155051 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 252667 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 248957 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 377265 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 55122 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 65046 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 63247 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 99194 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109947 перегляди
Актуальне
Польська PGNiG отримала право брати участь в сертифікації "Північного потоку-2"

Польська PGNiG отримала право брати участь в сертифікації "Північного потоку-2"

Київ • УНН

 • 22401 перегляди

КИЇВ. 23 вересня. УНН. Німецький регулятор дозволив польській нафтогазовій компанії Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) брати участь в процедурі сертифікації російського газопроводу “Північний потік-2”. Про це заявили в самій компанії 22 вересня, передає УНН.

Цитата

“Федеральне мережеве агентство Німеччини (Bundesnetzagentur, BNetzA) надало Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA і її німецькому філії — PGNiG Supply & Trading GmbH участь в процедурах сертифікації “Північного потоку-2”, — повідомили в компанії.

Деталі

Як зазначив глава правління PGNiG SA Павло Маєвській, в компанії задоволені рішенням регулятора про надання обом компаніям можливості брати участь в процедурах сертифікації.

“В процесі сертифікації ми будемо прагнути до того, щоб власник „Північного потоку-2“ не зміг уникнути застосування вимог про розмежування прав власності, доступу третіх сторін і прозорих тарифів, що враховують витрати на весь трубопровід. Ми будемо послідовно доводити, що Nord Stream 2 AG не відповідає формальним і змістовним вимогам до оператора трубопроводу, зокрема, вимогам, що стосуються надійності поставок і корпоративної структури компанії”, — сказав Маєвській.

PGNiG SA і PST GmbH підкреслюють, що введення трубопроводу в експлуатацію до отримання остаточного рішення про сертифікацію буде порушенням законодавства Німеччини і ЄС, сказано в заяві. Робота без остаточного рішення про сертифікацію призведе до дискримінації інших енергетичних компаній і спотворення конкуренції на внутрішньому ринку газу. З цієї причини PGNiG SA і PST GmbH залишають за собою право використовувати всі правові заходи для протидії такій поведінці Nord Stream 2 AG, заявили компанії.

Що було раніше

На початку серпня PGNiG заявила про намір взяти участь в процедурах сертифікації газопроводу “Північний потік-2”.

За думку правління компанії, компанія-оператор Nord Stream 2 AG не “бажає дотримуватися основних правил Третього енергопакету, які спрямовані на забезпечення конкуренції та рівних умов для всіх учасників ринку”.

Довідка

Проект “Північний потік-2” передбачає спорудження двох ниток газопроводу від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Він проходить в обхід України. Пропускна здатність кожної нитки газопроводу — 27,5 млрд кубометрів на рік.

В Україні вказують на політичність цього проекту і побоюються, що після добудови “Північного потоку-2” Росія може припинити транзит через Україну. Німеччина заявляє, що не вважає цей проект політичним, і зробила кроки, спрямовані на збереження транзиту газу через Україну.

Офіційні особи США при двох попередніх президентських адміністраціях виступали проти “Північного потоку-2” через побоювання, що це посилить економічний та політичний вплив Москви в Європі. За словами критиків, трубопровід дозволить Кремлю посилити залежність Європи від свого природного газу, а потім використовувати його для шантажу союзників США.

Додамо

Російський “Газпром” заявив про завершення будівництва “Північного потоку-2” 10 вересня.

Проект газопроводу на суму 11 мільярдів доларів тривалий час був джерелом напруженості між США і Німеччиною, і Вашингтон стверджував, що це створює певні ризик для їхньої безпеки, збільшуючи залежність Європи від Росії.

Однак в липні Німеччина і США все ж уклали угоду по “Північному потоку-2”.

Адміністрація Джо Байдена також відмовилася вводити санкції проти оператора Nord Stream 2 AG. США пояснили це своїми національними інтересами. Україна і Польща вважають, що відмова від спроб зупинити будівництво газопроводу поглиблює кризу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами