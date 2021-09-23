Польська PGNiG отримала право брати участь в сертифікації "Північного потоку-2"

Цитата

“Федеральне мережеве агентство Німеччини (Bundesnetzagentur, BNetzA) надало Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA і її німецькому філії — PGNiG Supply & Trading GmbH участь в процедурах сертифікації “Північного потоку-2”, — повідомили в компанії.

Деталі

Як зазначив глава правління PGNiG SA Павло Маєвській, в компанії задоволені рішенням регулятора про надання обом компаніям можливості брати участь в процедурах сертифікації.

“В процесі сертифікації ми будемо прагнути до того, щоб власник „Північного потоку-2“ не зміг уникнути застосування вимог про розмежування прав власності, доступу третіх сторін і прозорих тарифів, що враховують витрати на весь трубопровід. Ми будемо послідовно доводити, що Nord Stream 2 AG не відповідає формальним і змістовним вимогам до оператора трубопроводу, зокрема, вимогам, що стосуються надійності поставок і корпоративної структури компанії”, — сказав Маєвській.

PGNiG SA і PST GmbH підкреслюють, що введення трубопроводу в експлуатацію до отримання остаточного рішення про сертифікацію буде порушенням законодавства Німеччини і ЄС, сказано в заяві. Робота без остаточного рішення про сертифікацію призведе до дискримінації інших енергетичних компаній і спотворення конкуренції на внутрішньому ринку газу. З цієї причини PGNiG SA і PST GmbH залишають за собою право використовувати всі правові заходи для протидії такій поведінці Nord Stream 2 AG, заявили компанії.

Що було раніше

На початку серпня PGNiG заявила про намір взяти участь в процедурах сертифікації газопроводу “Північний потік-2”.

За думку правління компанії, компанія-оператор Nord Stream 2 AG не “бажає дотримуватися основних правил Третього енергопакету, які спрямовані на забезпечення конкуренції та рівних умов для всіх учасників ринку”.



Довідка

Проект “Північний потік-2” передбачає спорудження двох ниток газопроводу від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Він проходить в обхід України. Пропускна здатність кожної нитки газопроводу — 27,5 млрд кубометрів на рік.

В Україні вказують на політичність цього проекту і побоюються, що після добудови “Північного потоку-2” Росія може припинити транзит через Україну. Німеччина заявляє, що не вважає цей проект політичним, і зробила кроки, спрямовані на збереження транзиту газу через Україну.

Офіційні особи США при двох попередніх президентських адміністраціях виступали проти “Північного потоку-2” через побоювання, що це посилить економічний та політичний вплив Москви в Європі. За словами критиків, трубопровід дозволить Кремлю посилити залежність Європи від свого природного газу, а потім використовувати його для шантажу союзників США.

Додамо

Російський “Газпром” заявив про завершення будівництва “Північного потоку-2” 10 вересня.



Проект газопроводу на суму 11 мільярдів доларів тривалий час був джерелом напруженості між США і Німеччиною, і Вашингтон стверджував, що це створює певні ризик для їхньої безпеки, збільшуючи залежність Європи від Росії.

Однак в липні Німеччина і США все ж уклали угоду по “Північному потоку-2”.



Адміністрація Джо Байдена також відмовилася вводити санкції проти оператора Nord Stream 2 AG. США пояснили це своїми національними інтересами. Україна і Польща вважають, що відмова від спроб зупинити будівництво газопроводу поглиблює кризу.