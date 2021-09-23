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Польская PGNiG получила право участвовать в сертификации "Северного потока-2"

Польская PGNiG получила право участвовать в сертификации "Северного потока-2"

Киев  •  УНН

 • 22390 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Немецкий регулятор позволил польской нефтегазовой компании Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) участвовать в процедуре сертификации российского газопровода “Северный поток-2”. Об этом заявили в самой компании 22 сентября, передает УНН.

Цитата

“Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) предоставило Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA и ее немецкому филиалу — PGNiG Supply & Trading GmbH участие в процедурах сертификации “Северного потока-2”, — сообщили в компании.

Детали

Как отметил глава правления PGNiG SA Павел Маевский, в компании довольны решением регулятора о предоставлении обеим компаниям возможности участвовать в процедурах сертификации.

“В процессе сертификации мы будем стремиться к тому, чтобы владелец „Северного потока-2“ не смог избежать применения требований о разграничении прав собственности, доступа третьих сторон и прозрачных тарифов, учитывающих затраты на весь трубопровод. Мы будем последовательно доказывать, что Nord Stream 2 AG не соответствует формальным и содержательным требованиям к оператору трубопровода, в частности, требованиям, касающимся надежности поставок и корпоративной структуры компании”, — сказал Маевски.

PGNiG SA и PST GmbH подчеркивают, что ввод трубопровода в эксплуатацию до получения окончательного решения о сертификации будет являться нарушением законодательства Германии и ЕС, сказано в заявлении. Работа без окончательного решения о сертификации приведет к дискриминации других энергетических компаний и искажению конкуренции на внутреннем рынке газа. По этой причине PGNiG SA и PST GmbH оставляют за собой право использовать все правовые меры для противодействия подобному поведению Nord Stream 2 AG, заявили компании.

Что было ранее

В начале августа PGNiG заявила о намерении принять участие в процедурах сертификации газопровода “Северный поток-2”.

По мнению правления компании, компания-оператор Nord Stream 2 AG не “желает соблюдать основные правила Третьего энергопакета, которые направлены на обеспечение конкуренции и равных условий для всех участников рынка”.

Справка

Проект “Северный поток-2” предусматривает сооружение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море в Германию. Он проходит в обход Украины. Пропускная способность каждой нити газопровода — 27,5 млрд кубометров в год.

В Украине указывают на политичность этого проекта и опасаются, что после достройки “Северного потока-2” Россия может прекратить транзит через Украину. Германия заявляет, что не считает этот проект политическим, и предприняла шаги, направленные на сохранение транзита газа через Украину.

Официальные лица США при двух предыдущих президентских администрациях выступали против “Северного потока-2” из-за опасений, что это усилит экономическое и политическое влияние Москвы в Европе. По словам критиков, трубопровод позволит Кремлю усилить зависимость Европы от своего природного газа, а затем использовать его для шантажа союзников США.

Добавим

Российский “Газпром” заявил о завершении строительства “Северного потока-2” 10 сентября.

Проект газопровода на сумму 11 миллиардов долларов длительное время был источником напряженности между США и Германией, и Вашингтон утверждал, что это создает определенные риск для их безопасности, увеличивая зависимость Европы от России.

Однако в июле Германия и США все же заключили соглашение по “Северному потоку-2”.

Администрация Джо Байдена также отказалась вводить санкции против оператора Nord Stream 2 AG. США объяснили это своими национальными интересами. Украина и Польша считают, что отказ от попыток остановить строительство газопровода углубляет кризис.

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