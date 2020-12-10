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ПФУ: на пенсії у грудні спрямували вже 16,5 млрд грн

ПФУ: на пенсії у грудні спрямували вже 16,5 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. На виплату пенсій в Україні у грудні спрямували вже 16,5 млрд грн, лише 10 грудня спрямовано 2,7 млрд грн. Про це повідомили у пресслужбі Пенсійного фонду України, передає УНН.

"10 грудня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій грудня. На пенсійні виплати сьогодні спрямовано 2,7 млрд грн. Забезпечено фінансування пенсій грудня на загальну суму 16,5 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

У ПФУ наголосили, що виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Додамо, дефіцит Пенсійного фонду за підсумками 11 місяців цього року вже сягнув 18,4 млрд грн, зрісши за місяць на 6,36%.

Нагадаємо, раніше у профільному комітеті ВР заявляли, що у Пенсійному фонді може не вистачити коштів для виплати пенсій до кінця року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

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