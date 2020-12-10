ПФУ: на пенсии в декабре направили уже 16,5 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. На выплату пенсий в Украине в декабре направили уже 16,5 млрд грн, лишь 10 декабря направлено 2,7 млрд грн. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины, передает УНН.
"10 декабря 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий декабря. На пенсионные выплаты сегодня направлено 2,7 млрд грн. Обеспечено финансирование пенсий декабря на общую сумму 16,5 млрд грн", - говорится в сообщении.
В ПФУ отметили, что выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.
Добавим, дефицит Пенсионного фонда по итогам 11 месяцев этого года уже достиг 18,4 млрд грн, увеличившись за месяц на 6,36%.
Напомним, ранее в профильном комитете ВР заявляли, что в Пенсионном фонде может не хватить средств для выплаты пенсий до конца года.