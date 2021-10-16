Pfizer і BioNTech подали в ЄС запит на дозвіл вакцинації дітей від 5 років

Деталі

Хоча вакцина Pfizer/BioNTech наразі не дозволена для цієї вікової групи, вона дозволена для використання у дітей старше 12 років як у Сполучених Штатах, так і в Європейському Союзі.

Раніше в цьому місяці компанії звернулися до регулюючих органів США з проханням надати дозвіл на екстрене використання вакцини для дітей раннього віку, і в наступному місяці очікується зустріч консультативної групи Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) для розгляду запиту, відзначає Reuters.

Доповнення

Хоча діти менш сприйнятливі до тяжкої форми COVID-19, вони можуть передавати вірус іншим людям, у тому числі вразливим групам населення, більш схильним до ризику тяжкого перебігу захворювання.

Вакцина Pfizer/BioNTech в тестуваннях показала, що викликає сильну імунну відповідь у дітей від 5 по 11 років під час клінічних випробувань за участю 2 268 учасників, заявили в компанії 20 вересня.