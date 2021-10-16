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Pfizer и BioNTech подали в ЕС запрос на разрешение вакцинации детей от 5 лет

Pfizer и BioNTech подали в ЕС запрос на разрешение вакцинации детей от 5 лет

Киев  •  УНН

 • 20505 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Американская фармацевтическая компания Pfizer и ее немецкий партнер - компания BioNTech заявили в пятницу, что они подали запрос о возможности использования их вакцины от COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 12 лет в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Об этом пишет УНН со ссылкой на совместный пресс-релиз компаний, обнародованный накануне.

Детали

Хотя вакцина Pfizer/BioNTech в настоящее время не разрешена для этой возрастной группы, она разрешена для использования у детей старше 12 лет как в Соединенных Штатах, так и в Европейском Союзе.

Ранее в этом месяце компании обратились в регулирующие органы США с просьбой разрешить экстренное использование вакцины для детей раннего возраста, и в следующем месяце ожидается встреча консультативной группы Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для рассмотрения запроса, отмечает Reuters.

Дополнение

Хотя дети менее восприимчивы к тяжелой форме COVID-19, они могут передавать вирус другим людям, в том числе уязвимым группам населения, более склонным к риску тяжелого заболевания.

Вакцина Pfizer/BioNTech в тестированиях показала, что вызывает сильный иммунный ответ у детей от 5 по 11 лет в ходе клинических испытаний с участием 2 268 участников, заявили в компании 20 сентября.

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