Pfizer/BioNTech подали заявку на використання вакцини для дітей віком від п’яти років

Деталі

Компанії Pfizer і BioNTech надали у FDA усі необхідні результати дослідження вакцини для дітей від 5 до 11 років.

Повідомляють, що американський регулятор може схвалити щеплення для дітей до листопада. В Управлінні пообіцяли швидко виконати запит і для його розгляду попередньо призначили зустріч на 26 жовтня.

Вакцини перевірятимуть на чистоту (відсутність домішок) та ефективність.

Зазначають, що компанія Pfizer запропонувала давати дітям одну третину дози для дорослих. Для цього може знадобитися додавання більшої кількості розчинника до кожної ін’єкції або використання іншого флакона чи шприца.

Додамо

У травні Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів дозволило використання вакцини Pfizer для дітей віком від 12 до 15 років. Відтоді понад 8,2 млн дітям цієї вікової групи ввели принаймні одну дозу, і понад 6,7 млн було повністю вакциновано.

Нагадаємо

Фармацевтична компанія Johnson & Johnson подала регулятору США заявку з проханням схвалити використання бустерної дози вакцини проти COVID-19.