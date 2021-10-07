Pfizer/BioNTech подали заявку на использование вакцины для детей от пяти лет
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Сегодня компании Pfizer и BioNTech обратились в Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) с просьбой разрешить применение вакцины от COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.
Детали
Компании Pfizer и BioNTech предоставили FDA все необходимые результаты исследования вакцины для детей от 5 до 11 лет.
Сообщается, что американский регулятор может одобрить прививки для детей до ноября. В Управлении пообещали быстро выполнить запрос и для его рассмотрения предварительно назначили встречу на 26 октября.
Вакцины будут проверять на чистоту (отсутствие примесей) и эффективность.
Отмечают, что компания Pfizer предложила давать детям одну треть дозы для взрослых. Для этого может потребоваться добавление большего количества растворителя в каждой инъекции или использование другого флакона и шприца.
Добавим
В мае Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов позволило использовать вакцины Pfizer для детей от 12 до 15 лет. С тех пор более 8,2 млн детям этой возрастной группы ввели хотя бы одну дозу, и более 6,7 млн было полностью вакцинировано.
Напомним
Фармацевтическая компания Johnson & Johnson подала регулятору США заявку с просьбой одобрить использование бустерной дозы вакцины от COVID-19.