Johnson & Johnson подала офіційну заявку на бустерну дозу у США
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Фармацевтична компанія Johnson & Johnson подала регулятору США заявку з проханням схвалити використання бустерної дози вакцини проти COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву компанії.
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“Компанія Johnson & Johnson оголосила, що подала дані в Управління з контролю якості харчових продуктів та медикаментів (FDA) щодо застосування бустерної вакцини проти COVID-19 власного виробництва для осіб віком від 18 років”, — ідеться у заяві.
Компанія надала результати дослідження, які засвідчують, що введення додаткової дози за 56 днів після основного щеплення забезпечує 94% захисту від симптоматичного COVID-19.
100% захисту від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби гарантують за 14 днів після ревакцинації.
Окрім того, у компанії наголошують, що введення додаткової дози за пів року суттєво підвищує рівень антитіл. Отже, за тиждень їх стає удев’ятеро більше, а за чотири — у 12 разів.
Також, за даними досліджень, бустерну вакцину пацієнти зазвичай добре переносили.
Нагадаємо
Агентство США з контролю харчових продуктів та медикаментів схвалило використання бустерної дози вакцини Pfizer/BioNTech для людей віком від 65 років.