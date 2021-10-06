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Johnson & Johnson подала официальную заявку на бустерную дозу в США

Johnson & Johnson подала официальную заявку на бустерную дозу в США

Киев  •  УНН

 • 18889 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Фармацевтическая компания Johnson & Johnson подала регулятору США заявку с просьбой одобрить использование бустерной дозы вакцины от COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление компании.

Цитата

“Компания Johnson & Johnson объявила, что подала данные в Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) касательно применения бустерной вакцины от COVID-19 собственного производства для людей старше 18 лет”, — говорится в заявлении.

Компания предоставила результаты исследования, которые свидетельствуют о том, что введение дополнительной дозы через 56 дней после основной прививки обеспечивает 94% защиты от симптоматического COVID-19.

100% защиту от тяжелого течения коронавирусной болезни гарантируют через 14 дней после ревакцинации.

Кроме того, в компании отмечают, что введение дополнительной дозы через полгода существенно повышает уровень антител. Итак, за неделю их становится в девять раз больше, а за четыре — в 12 раз.

Также, согласно данным исследований, бустерную вакцину пациенты обычно хорошо переносили.

Напомним

Агентство США по контролю пищевых продуктов и медикаментов одобрило использование бустерной дозы вакцины Pfizer/BioNTech для людей в возрасте от 65 лет.

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