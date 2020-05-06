Петрашко обговорив з представниками посольства США посилення взаємовигідної співпраці
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Під час зустрічі Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігоря Петрашка з Тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін була обговорена перспектива поступового зняття обмежувальних заходів введених через пандемію COVID-19, спрямованих на відновлення економічної діяльності. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
“США входить у ТОП-5 наших найбільших торгових партнерів. За минулий рік загальний обсяг двосторонньої торгівлі між Україною та США зріс на 7,8% і склав майже 6 млрд дол. Ми чітко розуміємо, що поширення COVID-19 у всьому світі призведе до негативних тенденцій у світовій економіці”, — підкреслив Петрашко.
За його словами в умовах сучасної кризи, важливо знайти шляхи активізації двостороннього економічного та інвестиційного співробітництва.
“У ході дискусії співрозмовники торкнулися перспектив поступового зняття обмежувальних заходів, введених у зв’язку із протидією поширенню пандемії COVID-19, спрямованих на відновлення економічної діяльності, надання підтримки мікро- і малому бізнесу, створення умов для довгострокового фінансування національного промислового сектору”, — йдеться в повідомленні.
Також Ігор Петрашко окремо наголосив, що Україна як надійний торговельний партнер готова й надалі підтверджувати статус надійного гравця на міжнародних ринках сільгосппродукції.
Окрім того сторони обговорили перспективи двостороннього співробітництва у сферах торгівлі, захисту прав інтелектуальної власності, санітарних та фітосанітарних заходів, покращення інвестиційного клімату.
Нагадаємо, США висловили прихильність до співпраці з МЕРТ для зміцнення економічного партнерства з Україною.