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Петрашко обсудил с представителями посольства США усиления взаимовыгодного сотрудничества

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 мая. УНН. Во время встречи Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко с Временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Куин была обсуждена перспектива постепенного снятия ограничительных мер введенных из-за пандемии COVID-19, направленных на восстановление экономической деятельности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Петрашко обсудил с представителями посольства США усиления взаимовыгодного сотрудничества

“США входит в ТОП-5 наших крупнейших торговых партнеров. За прошлый год общий объем двусторонней торговли между Украиной и США вырос на 7,8% и составил почти 6 млрд долл. Мы четко понимаем, что распространение COVID-19 во всем мире приведет к негативным тенденциям в мировой экономике”, — подчеркнул Петрашко.

По его словам в условиях современного кризиса, важно найти пути активизации двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества.

“В ходе дискуссии собеседники затронули перспективы постепенного снятия ограничительных мер, введенных в связи с противодействием распространению пандемии COVID-19, направленных на восстановление экономической деятельности, оказание поддержки микро- и малому бизнесу, создание условий для долгосрочного финансирования национального промышленного сектора”, — говорится в сообщении.

Также Игорь Петрашко отдельно подчеркнул, что Украина как надежный торговый партнер готова и в дальнейшем подтверждать статус надежного игрока на международных рынках сельхозпродукции.

Кроме того, стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сферах торговли, защиты прав интеллектуальной собственности, санитарных и фитосанитарных мер, улучшения инвестиционного климата.

Напомним, США выразили приверженность к сотрудничеству с МЭРТ для укрепления экономического партнерства с Украиной.

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